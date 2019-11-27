Судьи Одесского апелляционного суда изменили меру пресечения владельцу сгоревшей гостиницы "Токио Стар" Вадиму Черному с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает "Думская" .

По решению судьи Вадим Черный должен носить электронный браслет.

Напомним, после пожара в гостинице "Токио Стар" Черному сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

20 августа его отправили в СИЗО. В октябре суд продлил Черному содержание под стражей до 13 декабря и назначил залог в размере 53 млн гривен.

Напомним, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, еще девятерых госпитализировали. Среди погибших – 10-летняя жительница Сум и ее мать, гражданка Австралии, жители Днепра, Киева, Одесской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Владимир Зеленский сразу после пожара в Facebook прокомментировал смертельный пожар в одесской гостинице.





"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять людей пострадали, четверо из них – в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец", - написал он.

Глава государства заявил, что ответственность будут нести не только те, кто непосредственно виновен в пожаре: "Ответит Вадим Черный, хозяин так называемой гостиницы".

Зеленский также отметил, что лично проследит за тем, чтобы наказание отвечало нормам закона и "требованиям справедливости", поскольку нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни.

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