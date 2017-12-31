Совсем скоро мы проводим Огненного Петуха, на смену которому придет Земляная Собака, пишет со ссылкой н .

Завоевать симпатию тотема 2018 года хочет каждый, ведь на новый год мы возлагаем большие надежды и строим грандиозные планы.

Об этом пишет специализированное издание

Как правильно встретить Земляную Собаку

Собака – дружелюбное и подвижное животное, которое не любит одиночества. Соответственно, Новый Год лучше отмечать в шумной веселой компании с танцами, песнями и конкурсами. Цвета тотема – желтый, оранжевый, коричневый и близкие к ним оттенки.

Учитывайте это при покупке наряда и выборе цветовой гаммы для декора. Но ни в коем случае не используйте принт «леопард» и подобные ему.

Для праздничного стола заготовьте больше мяса, чтобы порадовать хозяйку наступающего года. Земляная Собака положительно относится также к дичи, фруктам и овощам. Предпочтительна простая домашняя пища. Кухню в стиле фьюжн, вегетарианские блюда и заморские деликатесы оставьте для другого праздника. И помните, что в новогоднюю ночь нельзя злоупотреблять спиртным, поскольку Собака очень негативно относится к пьяным людям.

Новогодние приметы на 2018 год

… о финансовой удаче

Новогодний стол накройте нарядной скатертью, а сверху поставьте глиняное блюдце с зерном и монетками. Это привлечет благополучие и процветание в ваш дом.

Если в разгар праздника у вас зачесалась левая рука, ждите большую прибыль в ближайшее время.

Накануне праздника (но не 31 декабря!) проведите генеральную уборку и избавьтесь от сломанных вещей. Это позволит очистить дом от негатива и привлечь в дом положительную энергетику.

Купите заранее копилку в виде собаки и заполните ее горстью монет разного достоинства. Поставьте ее возле входа в дом и просите гостей бросить хотя бы одну монетку чисто символически.

Не забудьте положить крупную купюру в карман, чтобы весь год вас не покидала финансовая удача. Если ваш наряд без карманов, приколите банкноту булавкой в незаметном месте. После праздника переложите ее в кошелек. Купюра станет вашим талисманом на весь год.

… о счастье и благополучии

Если накануне Нового Года или в новогоднюю ночь вы увидели во сне собаку, вас ждет счастье и большая удача.

Если 31 декабря или 1 января вы встретили собаку на улице, обязательно покормите ее. Так вы заручитесь поддержкой тотема на весь 2018 год.

Если 2017 год был для вас неудачным, накануне 31 декабря сожгите календарь с уходящим годом. Пока горит бумага, представляйте, что вы избавляетесь от всех проблем и начинаете 2018 год с чистого листа.

Сделайте елочную игрушку в виде собаки или купите шар с изображением этого животного. Ближе к полуночи 31 декабря повесьте ее на елку, загадав желание. Примета обещает, что задуманное обязательно исполнится в течение 2018 года.

Если вы случайно испачкали новогодний наряд, вас ожидает удача и радостное событие.

Невероятное везение ждет человека, которому достанется последнее шампанское из бутылки, открытой под бой курантов. Чтобы исполнилось заветная мечта, он должен загадать желание, сильно дунуть в пустую бутыль и плотно запечатать горлышко. Своеобразный амулет хранят до исполнения задуманного.

… о семье и детях

Пока бьют куранты, супруги должны крепко держаться за руки. Этот небольшой обряд укрепит отношения и обеспечит гармонию в семье в течение только следующего года.

Пара, которая хочет поскорее зачать ребенка, должна повесить на елку (или положить под нее) любую детскую вещь, например, пинетки или соску.

Женщина, которая очень хочет забеременеть, должна выпить из бокала подруги, которая находится в положении в настоящий момент.

Чтобы в семье не было ссор весь год, купите или смастерите сами оберег в виде трехцветной собаки.

Поместите амулет на видное место, чтобы он оберегал вас и ваших близких от семейных неурядиц, измен и скандалов.

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