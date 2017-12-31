Силовики задержали подозреваемых в нападении, у которых обнаружили
автоматическое оружие, сообщили в МВД. У подозреваемых обнаружили
автоматическое оружие Фото: dpsu.gov.ua (архив) Сообщение о
стрельбе поступило в полицию около двух часов ночи. На месте
происшествия сотрудники полиции обнаружили тела трех мужчин с
огнестрельными ранениями. Стрелявшие скрылись. Для их поимки
объявили план "Сирена", в котором приняли участие сотрудники
Росгвардии.В пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому
краю сообщили, что силовики задержали 32-летнего и 34-летнего
мужчину, которых подозревают в убийстве. При них обнаружено
автоматическое оружие из которого могли быть произведены
выстрелы.По версии следствия, перестрелка произошла из-за бытового
конфликта. В отношении подозреваемых завели уголовное дело по
статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов".
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