Силовики задержали подозреваемых в нападении, у которых обнаружили автоматическое оружие, сообщили в МВД. У подозреваемых обнаружили автоматическое оружие Фото: dpsu.gov.ua (архив) Сообщение о стрельбе поступило в полицию около двух часов ночи. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Стрелявшие скрылись. Для их поимки объявили план "Сирена", в котором приняли участие сотрудники Росгвардии.В пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщили, что силовики задержали 32-летнего и 34-летнего мужчину, которых подозревают в убийстве. При них обнаружено автоматическое оружие из которого могли быть произведены выстрелы.По версии следствия, перестрелка произошла из-за бытового конфликта. В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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