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В Днепре спецназ задержана группа серийных разбойников
27.11.2019 13:43
В Днепре сотрудники Национальной полиции задержали ОПГ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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