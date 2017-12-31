30 человек погибли, 16 получили травмы утром 31 января в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе города Накуру в центральной части Кении.

Авария произошла, когда автобус, следовавший из города бусе в западной Кении, столкнулся с грузовиком, который ехал с Накуру, передает со ссылкой на .

Шоссе Накуру-Элдорет, где произошла авария, отличается повышенной опасности. По данным местной полиции, только в декабре на этой дороге в погибли до 100 человек.

В ночь на 31 декабря рядом с ТЦ Silver Breeze на улице Тычины в автомобиль скрывался от полиции и разбил шесть припаркованных машин.

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