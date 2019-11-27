1:1. Как «Шахтер» сыграл вничью с «Манчестер Сити» RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Жириновский заявил, что России придется “превентивно уничтожить Украину” • Зеленский обещает вознаграждение за “крестного отца контрабанды" Альперина • Путин не хочет мира в Украине - Сенцов • Рябошапка уволил Кулика • В Украину идут дожди с мокрым снегом • В аэропортах Грузии туристам снова начали дарить вино • В Крым переселили уже полмиллиона россиян — Ташевавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: футбол, Шахтер, Лига Чемпионов УЕФА, Манчестер Сити. 1:1. Как «Шахтер» сыграл вничью с «Манчестер Сити» 38футбол, Шахтер, Лига Чемпионов УЕФА, Манчестер Сити. Во вторник, 26 ноября, на стадионе «Сити оф Манчестер» донецкий «Шахтер» играл против «Манчестер Сити». Несмотря на второе место, которое сейчас занимают «горняки», им крайне необходимо набирать очки в поединке против лидера группы С.

Подопечные Луиша Каштру начали игру очень агрессивно, регулярно напрягая оборону «Манчестер Сити». Такая активная игра, а также то, что левый защитник Анхелиньо не лучшим образом вошел в игру, привели к великолепному моменту «горняков» — Тете оказался на мяче, причем ворота «горожан» остались без вратаря. К сожалению, вингер дончан решился на удар с острого угла, а не отпасовал на Мораеса. В результате его удар перевел на угловой постелившийся в подкате Фернандиньо. После этого настолько острых моментов у ворот Эдерсона уже не было, а вот у Пятова работы значительно прибавилось.

Однако, если в первом тайме визуально «горняки» играли как минимум на уровне с «Манчестер Сити», то вторая сорокапятиминутка показала на что способны «горожане». Стоило команде Пепа Гвардиолы включить более высокие скорости как случился гол — Жезус в районе 11 метров стянул на себя двоих защитников и Пятова, после чего покатил под удар Гюндогану — Илкай был точен.

К чести «горняков», спустя менее чем 15 минут «Шахтер» счет сравнял. Соломон замкнул передачу Додо на 69-й минуте, завершив отличную контратаку дончан. После этого обе команды несколько успокоились, однако «Манчестер Сити», разумеется, всякий раз оказываясь на половине поля «горняков», был максимально опасен. И тем не менее, подопечные Луиша Каштру смогли завоевать один балл, что особенно важно, учитывая поражение «Динамо» Загреб в матче против «Аталанты».

Голы: Гюндоган, 56 — Соломон, 69. Фоторепортажи Популярные теги оккупация, город, уикенд, зима, Порошенко, авиация, спорт, женщины, военная техника, фотографы, живопись, экология, катастрофы, стихийные бедствия, Дмитрий Дятлов, бизнес, фотография, Карпаты, Сергей Смоленцев, традиции, Майдан, праздники, Динамо, путешествия, суд, ВСУ, дети, Верховная Рада, фотоконкурсы, фотопроект, фестивали, Одесса, депутаты, автомобили, беспорядки, Донбасс, политики, Шахтер, аннексия Крыма, соревнования, культура, Саакашвили, церковь, цирк, выборы, животные, люди, история, портрет, АТО, акции, искусство, концерты, джаз, учения, НАТО, митинги, полиция, туризм, вера, дизайн, выставки, Киев, Александр Зубко, политика, Россия, ЗСУ, транспорт, технологии, мир, досуг, ВМС, знаменитости, футбол, тест-драйв, самолеты, мода, солдат, музыка, столкновения, кошки, парады, общество, #Євромайдан, архитектура, Львов, США, фотоподборки, марш, заводы, милиция, природа, пейзажи, протесты, Нацгвардия, юмор, Львів, Путин, корабли, война Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис оккупация, город, уикенд, зима, Порошенко, авиация, спорт, женщины, военная техника, фотографы, живопись, экология, катастрофы, стихийные бедствия, Дмитрий Дятлов, бизнес, фотография, Карпаты, Сергей Смоленцев, традиции, Майдан, праздники, Динамо, путешествия, суд, ВСУ, дети, Верховная Рада, фотоконкурсы, фотопроект, фестивали, Одесса, депутаты, автомобили, беспорядки, Донбасс, политики, Шахтер, аннексия Крыма, соревнования, культура, Саакашвили, церковь, цирк, выборы, животные, люди, история, портрет, АТО, акции, искусство, концерты, джаз, учения, НАТО, митинги, полиция, туризм, вера, дизайн, выставки, Киев, Александр Зубко, политика, Россия, ЗСУ, транспорт, технологии, мир, досуг, ВМС, знаменитости, футбол, тест-драйв, самолеты, мода, солдат, музыка, столкновения, кошки, парады, общество, #Євромайдан, архитектура, Львов, США, фотоподборки, марш, заводы, милиция, природа, пейзажи, протесты, Нацгвардия, юмор, Львів, Путин, корабли, войнаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи reuters, informator.ua, unian.net, Великобритания 27.11.2019



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