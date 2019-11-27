1:1. Как «Шахтер» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
27.11.2019 13:53
1:1. Как «Шахтер» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
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27.11.2019
Великобритания
reuters, informator.ua, unian.net,
38
Метки: футбол, Шахтер, Лига Чемпионов УЕФА, Манчестер Сити.
1:1. Как «Шахтер» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
Во вторник, 26 ноября, на стадионе «Сити оф Манчестер» донецкий «Шахтер» играл против «Манчестер Сити». Несмотря на второе место, которое сейчас занимают «горняки», им крайне необходимо набирать очки в поединке против лидера группы С. Подопечные Луиша Каштру начали игру очень агрессивно, регулярно напрягая оборону «Манчестер Сити». Такая активная игра, а также то, что левый защитник Анхелиньо не лучшим образом вошел в игру, привели к великолепному моменту «горняков» — Тете оказался на мяче, причем ворота «горожан» остались без вратаря. К сожалению, вингер дончан решился на удар с острого угла, а не отпасовал на Мораеса. В результате его удар перевел на угловой постелившийся в подкате Фернандиньо. После этого настолько острых моментов у ворот Эдерсона уже не было, а вот у Пятова работы значительно прибавилось. Однако, если в первом тайме визуально «горняки» играли как минимум на уровне с «Манчестер Сити», то вторая сорокапятиминутка показала на что способны «горожане». Стоило команде Пепа Гвардиолы включить более высокие скорости как случился гол — Жезус в районе 11 метров стянул на себя двоих защитников и Пятова, после чего покатил под удар Гюндогану — Илкай был точен. К чести «горняков», спустя менее чем 15 минут «Шахтер» счет сравнял. Соломон замкнул передачу Додо на 69-й минуте, завершив отличную контратаку дончан. После этого обе команды несколько успокоились, однако «Манчестер Сити», разумеется, всякий раз оказываясь на половине поля «горняков», был максимально опасен. И тем не менее, подопечные Луиша Каштру смогли завоевать один балл, что особенно важно, учитывая поражение «Динамо» Загреб в матче против «Аталанты». Голы: Гюндоган, 56 — Соломон, 69.