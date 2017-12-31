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Суд арестовал Безуха, захватившего заложников в здании "Укрпочты" в Харькове, до 27 февраля
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31.12.2017 15:15
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Суд не определил залога для харьковчанина Владимира Безуха, который
30 декабря захватил заложников в здании "Укрпошти" в Харькове.
Безуха арестовали Фото: Slava Mavrichev / Facebook Судья Валентина
Божко удовлетворила ходатайство прокуратуры и арестовала его на 60
дней, до 27 февраля 2018 года, без права внесения залога.В
определении, которое озвучила Божко, говорится, что суд учел
возможные риски, на которых настаивала прокуратура: что Безух может
сбежать или влиять на свидетелей и других фигурантов дела. Также
суд принял во внимание, что подозреваемый безработный и не имеет
"стойких социальных связей".30 декабря Безух захватил
отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в
Харькове. Сначала сообщалось, что он удерживает в заложниках девять
взрослых и двоих детей, позже в полиции уточнили, что заложников
было девять, двое из них – дети.Правоохранители рассказали,
что требования Безуха были связаны с обменом удерживаемыми
лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 30 декабря удалось
освободить троих женщин и двоих детей. Позже глава Харьковской
областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила,
что злоумышленник задержан, а удерживаемые им люди – все
на свободе.Глава управления Национальной полиции в Харьковской
области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный
образ жизни и является фигурантом уголовных
преступлений, связанных с наркотиками. Также, по словам Беха,
Безух нуждается в помощи психиатра.Уголовное производство открыто
по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников),
злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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