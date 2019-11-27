Апелляционный суд в Швеции отклонил апелляцию Газпрома по спору с Нафтогазом - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Апелляционный суд в Швеции отклонил апелляцию Газпрома по спору с Нафтогазом
27.11.2019 14:02
Шведский суд отказал Газпрому в апелляции по спору с Нафтогазом
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
спору
нафтогазом
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