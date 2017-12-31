Во Львовской области перевернулся пассажирский микроавтобус. В результате ДТП были травмированы водитель транспортного средства и семеро его пассажиров, передает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области.

В пресс-службе отметили, что в Жовковское отделения полиции 31 декабря в 2.25 поступила информация о том, что на объездной дороге возле села Воля-Высоцкая произошло ДТП с пострадавшими.

Как предварительно установили работники полиции, водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", 35-летний житель города Тернополь, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся. Телесные повреждения получили водитель и семь его пассажиров - жители Волынской, Тернопольской, Сумской и Хмельницкой областей.

Они были доставлены в больницы в Жовкве и Львове. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира