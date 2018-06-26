Дно пробито. Админстрация Украинской Премьер-лиги выставила себя на посмешище. Так как, в регламенте четко не прописаны нормы, новую команду УПЛ будут выбирать, внимание, голосованием по факсу.

"Клубы УПЛ получили формуляры с предложением выбрать последнего участника сезона 2018/19. Голосование состоится в факсовом режиме,передает со ссылкой на .

УПЛ предложила клубам в факсовом режиме выбрать замену Полтаве в сезоне 2018/19. Среди претендентов указаны Звезда, Черноморец и Ингулец.

После голосования нового участника УПЛ 2018/19 должны утвердить на ближайшем Исполкоме ".

Заменять "Полтаву" нужно из-за того, что президент клуба решил снять команду с соревнований. Причиной такого решения стал конфликт с руководством .

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