Россия на саммите нормандской четверки в Париже призовет Киев к прямому диалогу с Донбассом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Об этом сообщает в среду, 27 ноября, Интерфакс-Украина.

«Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей», – сказал Лавров на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии.

Он отметил, что об этом будет идти речь на переговорах в нормандском формате в Париже.

«Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению «минских договоренностей»", – добавил он.

Глава МИД РФ сказал, что Россия не может самостоятельно выполнить «минские договоренности», так как она не является их стороной.

«Россия как член «нормандской четверки», сформировала рамки, которые легли в основу «минских договоренностей». И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском», – подчеркнул он.

Лавров также отметил, что выполнение договоренностей зависит, прежде только, от сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины.

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