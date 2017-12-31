Суд не определил залога для харьковчанина Владимира Безуха, который 30 декабря захватил заложников в здании "Укрпошти" в Харькове. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Безуха арестовали Фото: Slava Mavrichev / Facebook Судья Валентина Божко удовлетворила ходатайство прокуратуры и арестовала его на 60 дней, до 27 февраля 2018 года, без права внесения залога.В определении, которое озвучила Божко, говорится, что суд учел возможные риски, на которых настаивала прокуратура: что Безух может сбежать или влиять на свидетелей и других фигурантов дела. Также суд принял во внимание, что подозреваемый безработный и не имеет "стойких социальных связей".30 декабря Безух захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Сначала сообщалось, что он удерживает в заложниках девять взрослых и двоих детей, позже в полиции уточнили, что заложников было девять, двое из них – дети.Правоохранители рассказали, что требования Безуха были связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 30 декабря удалось освободить троих женщин и двоих детей. Позже глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник задержан, а удерживаемые им люди – все на свободе.Глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный образ жизни и является фигурантом уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Также, по словам Беха, Безух нуждается в помощи психиатра.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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