В ночь на воскресенье, 31 декабря, во Львовской области перевернулся пассажирский микроавтобус, в результате чего пострадали восемь человек.

Согласно сообщению областного управления полиции, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением транспортным средством.

Автобус вылетел на обочину и перевернулся. Все пострадавшие, в том числе и водитель, были госпитализированы.

"Как предварительно установили работники полиции, водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", 35-летний житель города Тернополь, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся. Телесные повреждения получили водитель и семь его пассажиров - жители Волынской, Тернопольской, Сумской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, водитель общественного автобуса, забитого пассажирами, упал в обморок во время выполнения рейса до Торонто.

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