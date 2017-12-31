|Известно, кого еще Путин не поздравил с Новым годом, кроме Порошенко
|31.12.2017 15:44
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Российский президент поздравил глав государств и правительств с Новым годом
Об этом свидетельствует список, опубликованный на сайте Кремля, передает со ссылкой н .Следует отметить, что среди путинских новогодний поздравлений кроме украинского президента Петра Порошенко, отсутствует и президент Польши Анджей Дуда.
При этом прослеживается забавная очередность. Так, лидеры постсоветских стран, которые сохраняют теплые или нейтральные отношения с , стоят в самом начале списка.
В середине списка поминаются крупные мировые партнеры России: Бразилия, Китай, Индия.
Мировые западные лидеры следуют далее по списку, причем президент Дональд Трамп стоит после президента Словении, а канцлер Германии — после Вьетнама, а французский руководитель Эммануэль Макрон оказался почти в самом конце списка.
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