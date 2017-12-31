Российский президент поздравил глав государств и правительств с Новым годом

Об этом свидетельствует список, опубликованный на сайте Кремля, передает со ссылкой н .

При этом прослеживается забавная очередность. Так, лидеры постсоветских стран, которые сохраняют теплые или нейтральные отношения с , стоят в самом начале списка.

В середине списка поминаются крупные мировые партнеры России: Бразилия, Китай, Индия.

Мировые западные лидеры следуют далее по списку, причем президент Дональд Трамп стоит после президента Словении, а канцлер Германии — после Вьетнама, а французский руководитель Эммануэль Макрон оказался почти в самом конце списка.

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