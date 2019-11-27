Эти блюда разных стран, согласно поверьям, привлекают в дом удачу, богатство и успех.

Фокачча с виноградом (Испания, Португалия)

Вам понадобится 4 чашки муки, 2 неполных стакана теплой воды, чайная ложка сухих дрожжей, 450 грамм винограда, 5-6 столовых ложек сахара, четверть чашки оливкового масла, сахарная пудра.

Растворите дрожжи в нескольких столовых ложках теплой воды, смешайте со столовой ложкой муки. Дождитесь появления на поверхности пузырьков. Просейте муку и добавьте к ней дрожжевую смесь. Понемногу добавьте оставшуюся часть воды, замешивая тесто после каждого добавления. Добавьте столовую ложку оливкового масла. Поместите тесто на посыпанную мукой поверхность и месите около 5-10 минут. Скатайте в шар, положите его обратно в миску. Накройте влажной тканью и поставьте в теплое место, пока он не удвоится в размере. Вымойте и высушите виноград. Застелите форму пергаментной бумагой. Нагрейте духовку до 175 градусов. Разделите тесто на два шарика, один должен быть чуть больше, чем другой. Раскатайте большой на хорошо посыпанной мукой поверхности примерно до размера формы, выложите в форму. Разделите виноград и около 2/3 распределите по тесту и посыпьте половиной сахара, полейте половиной оливкового масла. Раскатайте второй шар теста, выложите виноград, посыпьте оставшимся сахаром и полейте оливковым маслом. Выпекайте около 25-30 минут. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Стейк с гранатом (Греция)

Возьмите 700 грамм стейка, половину чайной ложки соли, 2 филе анчоуса в масле, 3 зубчика чеснока, большой лук-шалот, 2 чайные ложки меда, 3 столовые ложки гранатовой мелассы, столовую ложку бальзамического уксуса, столовую ложку красного винного уксуса, 3 столовые ложки красного вина, 2 столовые ложки оливкового масла, четверть чайной ложки для маринада, неполный стакан зерен граната.

Сделайте на мясе с двух сторон надрезы, посолите, поперчите. С помощью ступки и пестика сделайте пасту из анчоусов и чеснока. Добавьте измельченный лук-шалот, мед, гранатовую мелассу, бальзамический уксус, красный винный уксус, красное вино, оливковое масло и соль. Положите стейк в блюдо и залейте маринадом. Несколько раз надавите на мясо руками и переверните. Оберните блюдо пленкой и уберите в холодильник на 24 часа. Включите в духовке гриль, поставьте решетку на уровне 15 см от источника жара. Очистите мясо от маринада, слейте его в отдельную посуду. Поместите стейк на горячую сковороду. Готовьте от 2 до 4 минут с каждой стороны до желаемой степени прожарки. Достаньте из духовки и дайте отдохнуть в течение 10 минут. Слейте маринад в небольшую кастрюлю, добавьте выделившийся сок от мяса. Поставьте кастрюлю на большой огонь и доведите жидкость до кипения. Уварите жидкость наполовину и дождитесь, когда она начнет густеть. Помешивайте постоянно, чтобы она не подгорала. Выключите огонь. Добавьте зерна граната. Выложите ложку соуса поверх стейка, дайте постоять около минуты и подавайте.

Суп с чечевицей (Италия)

Подготовьте столовую ложку оливкового масла + еще для обжаривания колбасы, столовую ложку сала, чашку нарезанной моркови, 3/4 чашки нарезанного сельдерея, среднюю луковицу, 3 зубчика чеснока, соль по вкусу, полторы чашки зеленой чечевицы, 800 грамм консервированных нарезанных помидоров, 2 веточки тимьяна, веточку розмарина, 4 куриные сосиски.

Нагрейте оливковое масло и сало на среднем огне в большой кастрюле. Добавьте нарезанные морковь, сельдерей, лук и чеснок, посолите. Готовьте, пока овощи не смягчатся, около 5 минут. Добавьте чечевицу, помидоры и 4 стакана воды. Добавьте тимьян и розмарин и еще пару щепоток соли. Доведите до кипения, а затем уменьшите огонь. Варите, пока чечевица не станет мягкой, добавляя воды по необходимости. В маленькой сковороде обжарьте сосиски в чайной ложке оливкового масла, нарежьте. Добавьте в суп и варите еще 1-2 минуты.

Рыба (Китай)

Вам понадобится целый сибас, 2 веточки свежего орегано, половинка лимона, оливковое масло, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Для соуса лимон, половина чашки оливкового масла, четверть чашки свежего орегано, зубчик чеснока, соль и перец по вкусу.

Внутри и снаружи рыбу посолите и поперчите. Наполните рыбу нарезанным орегано и ломтиками лимона. Полейте оливковым маслом. Разогрейте сковороду-гриль. Жарьте рыбу в течение 5-7 минут с каждой стороны до готовности. Для соуса смешайте все измельченные ингредиенты, приправьте по вкусу и подавайте рыбу вместе с соусом.

Кассуле с фасолью (Южная Америка)

Возьмите 450 грамм сухой черной фасоли, 230 грамм копченой колбасы, 2 банки нарезанных кубиками помидоров, полторы чайной ложки копченой паприки, 2-3 зубчика чеснока, среднюю луковицу, чашку панировочных сухарей, 3 столовые ложки растопленного сливочного масла, соль и перец по вкусу.

Промойте фасоль, варите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду. Обжарьте нарезанный кубиками лук в оливковом масле до мягкости, добавьте мелко рубленый чеснок и жарьте еще минуту. Добавьте помидоры, колбасу, копченую паприку и готовьте в течение 30 минут. Добавьте фасоль, перемешайте. Переложите в жаропрочную сковороду или форму. Разогрейте духовку до 200 градусов. Растопите сливочное масло и смешайте с панировочными сухарями. Посыпьте поверх смеси фасоли и томатов. Поставьте в духовку. Выпекайте, пока блюдо не подрумянится.

Рискнете попробовать приготовить какое-то из перечисленных блюд, чтобы проверить?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира