СМИ опубликовали запись, как террорист закладывает взрывчатку под телеканалом "Эспресо". Видео
31.12.2017 15:45
31 декабря издание "Информатор" на своем канале в YouTube выложило
видео, на котором по их данным изображен террорист, закладывающий
взрывчатку под зданием, в котором находится телеканала "Эспресо".
Запись была сделана незадолго до взрыва. На кадрах видно, как
человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет то
сиденье транспорта, поднимает с земли пакет и уходит. Как известно,
взрывчатку у телеканала заложили в мопеде, оставленном возле студии
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Видео: ІНФОРМАТОР / YouTube