31 декабря издание "Информатор" на своем канале в YouTube выложило видео, на котором по их данным изображен террорист, закладывающий взрывчатку под зданием, в котором находится телеканала "Эспресо". Запись была сделана незадолго до взрыва. На кадрах видно, как человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет то сиденье транспорта, поднимает с земли пакет и уходит. Как известно, взрывчатку у телеканала заложили в мопеде, оставленном возле студии "Еспресо". | Последствия теракта возле телеканала "Еспресо" Фото: Евгений Дейдей / Facebook Вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука Руслан Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.Ранения, кроме Мосийчука, получили политолог Виталий Бала и женщина, которая возвращалась домой с работы. Уголовное производство открыли по статье "теракт", следствие ведет Служба безопасности Украины.видео Видео: ІНФОРМАТОР / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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