|Австралия встретила 2018-й год грандиозным шоу фейерверков
|31.12.2017 15:47
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Австралия встретила Новый 2018-й год грандиозным шоу фейерверков, передает
Традиционно фейерверки запустили близко Сиднейского оперного театра.
Напомним, первыми Новый 2018 год в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга).
Кроме того, в 14:00 по киевскому времени в Петропавловске-Камчатском жители российского города встретили Новый год.
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