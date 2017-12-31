Австралия встретила Новый 2018-й год грандиозным шоу фейерверков, передает

Традиционно фейерверки запустили близко Сиднейского оперного театра.

Напомним, первыми Новый 2018 год в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга).

Кроме того, в 14:00 по киевскому времени в Петропавловске-Камчатском жители российского города встретили Новый год.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира