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Кабмин выделил деньги на зарплаты медикам и учителям
27.11.2019 14:58
Кабмин выделил более 200 млн гривен на зарплаты медикам и учителям Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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