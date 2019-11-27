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Кабмин выделил деньги на зарплаты медикам и учителям
27.11.2019 14:58
Кабмин выделил более 200 млн гривен на зарплаты медикам и учителям
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Теги:
политика
события
украина
зарплаты
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