|
Подозреваемый в захвате заложников в "Укрпошті" в Харькове Безух заявил, что не согласен с арестом
|
31.12.2017 15:52
|
Харьковчанин Владимир Безух, подозреваемый в захвате заложников в
здании "Укрпошти" Харькова 30 декабря, считает, что обжалование
решения суда "не имеет смысла", но все же намерен оспаривать арест.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Безух заявил,
что мотив его поступков другим будет "неясен и непонятен"
Фото: Slava Mavrichev / Facebook Безух также считает, что
обжалование решения суда "не имеет смысла", но все же намерен
оспаривать арест.На вопрос, жалеет ли он о содеянном, Безух
ответил: "Нет".Когда журналисты спросили о мотивах преступления,
подозреваемый сказал, что "мотив вам будет неясен и непонятен".30
декабря Безух захватил отделение "Укрпошти" возле
станции метро "Киевская" в Харькове. Сначала сообщалось, что он
удерживает в заложниках девять взрослых и двоих детей, позже в
полиции уточнили, что заложников было девять, двое из
них – дети.Правоохранители рассказали, что требования
Безуха были связаны с обменом удерживаемыми лицами на
Донбассе.По состоянию на 18.10 30 декабря удалось
освободить троих женщин и двоих детей. Позже глава Харьковской
областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила,
что злоумышленник задержан, а удерживаемые им люди – все
на свободе.Глава управления Национальной полиции в Харьковской
области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный
образ жизни и является фигурантом уголовных
преступлений, связанных с наркотиками. Также, по словам Беха,
Безух нуждается в помощи психиатра.Уголовное производство открыто
по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников),
злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня суд
арестовал Безуха по 27 февраля без права внесения залога.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира