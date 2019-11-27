Об этом сообщает Укринформ.

«Сохранение (содержание) НАТО для нас сегодня важнее, чем во времена холодной войны, или по крайней мере столь же важно, как и во время холодной войны», - заявила она.

По словам канцлера, пока Европа не может защищаться самостоятельно, а должна возлагаться на трансатлантический союз.

«Мы видим каждый день новые гибридные угрозы, в том числе и со стороны России», - заявила Меркель, говоря о странах Балтии и немецких солдат, расположенных там.

Меркель напомнила о 2014 год, об «аннексии Крыма Россией и вторжении на востоке Украины» и следующих решениях НАТО сконцентрироваться на безопасности в условиях, когда нападения происходят на ее границах. Именно тогда страны-члены обязались повысить оборонные расходы до 2% ВНП, и Германия с тех пор «движется в том направлении». Бюджетом на следующий год на эту статью предусмотрено 1,42%, отметила канцлер, напомнив, что на момент саммита в Уэльсе цифра составляла 1,18%. К 2024 году показатель будет доведен до 1,5%, а 2% - к началу 2030-х.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира