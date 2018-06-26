В Ровенской области возле Сарны результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали. Об этом сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

“По предварительной информации водитель легкового автомобиля „Mercedes-Benz“ на иностранном регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением „Киев-Ковель“. В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну)”, — рассказали в полиции.

В результате ДТП три человека из микроавтобуса “Mercedes-Benz” погибли на месте происшествия, девять человек с травмами разной степени доставили в больницу.

По информации журналистки Инны Билецкой, количество погибших увеличилось до четырех.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, на улице Городецкой во Львове фура насмерть переехала женщину.

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