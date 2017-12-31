СМИ опубликовали запись, как террорист закладывает взрывчатку под телеканал "Еспресо". Видео
31.12.2017 16:00
31 декабря издание "Информатор" на своем канале в YouTube выложило
видео, на котором, по их данным, изображен террорист, закладывающий
взрывчатку под здание, в котором находится телеканала "Еспресо".
Запись была сделана незадолго до взрыва. На кадрах видно, как
человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет
сиденье транспорта, поднимает с земли пакет и уходит. Как известно,
взрывчатку у телеканала заложили в мопеде, оставленном возле студии
"Еспресо". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Последствия теракта возле телеканала "Еспресо" Фото:
Евгений Дейдей / Facebook Вечером 25 октября на улице Адама
Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв.
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МВД в отставке Михаил Мормиль.Ранения, кроме Мосийчука,
получили политолог Виталий Бала и женщина, которая
возвращалась домой с работы. Уголовное
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Служба безопасности Украины.видео Видео: ІНФОРМАТОР / YouTube