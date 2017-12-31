31 декабря издание "Информатор" на своем канале в YouTube выложило видео, на котором, по их данным, изображен террорист, закладывающий взрывчатку под здание, в котором находится телеканала "Еспресо". Запись была сделана незадолго до взрыва. На кадрах видно, как человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет сиденье транспорта, поднимает с земли пакет и уходит. Как известно, взрывчатку у телеканала заложили в мопеде, оставленном возле студии "Еспресо". Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Последствия теракта возле телеканала "Еспресо" Фото: Евгений Дейдей / Facebook Вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука Руслан Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.Ранения, кроме Мосийчука, получили политолог Виталий Бала и женщина, которая возвращалась домой с работы. Уголовное производство открыли по статье "теракт", следствие ведет Служба безопасности Украины.видео Видео: ІНФОРМАТОР / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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