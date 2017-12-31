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Суд арестовал Безуха, захватившего заложников в здании "Укрпошти" в Харькове, по 27 февраля
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31.12.2017 16:00
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Суд не определил залога для харьковчанина Владимира Безуха, который
30 декабря захватил заложников в здании "Укрпошти" в Харькове. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Безуха арестовали
Фото: Slava Mavrichev / Facebook Судья Валентина Божко
удовлетворила ходатайство прокуратуры и арестовала его на 60 дней,
по 27 февраля 2018 года, без права внесения залога.В определении,
которое озвучила Божко, говорится, что суд учел возможные риски, на
которых настаивала прокуратура: что Безух может сбежать или влиять
на свидетелей и других фигурантов дела. Также суд принял во
внимание, что подозреваемый безработный и не имеет "стойких
социальных связей".30 декабря Безух захватил отделение
"Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Сначала
сообщалось, что он удерживает в заложниках девять взрослых и двоих
детей, позже в полиции уточнили, что заложников было девять, двое
из них – дети.Правоохранители рассказали, что требования
Безуха были связаны с обменом удерживаемыми лицами на
Донбассе.По состоянию на 18.10 30 декабря удалось
освободить троих женщин и двоих детей. Позже глава Харьковской
областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила,
что злоумышленник задержан, а удерживаемые им люди – все
на свободе.Глава управления Национальной полиции в Харьковской
области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный
образ жизни и является фигурантом уголовных
преступлений, связанных с наркотиками. Также, по словам Беха,
Безух нуждается в помощи психиатра.Уголовное производство открыто
по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников),
злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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