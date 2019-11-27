Александр Зубченко

Анонсирую лютую зраду, которая произойдет в Париже 9 декабря. Пока еще ботоферма Петра Алексеевича не определилась с названием. То ли «полная капитуляция Зеленского перед Путиным», то ли «Парижский пакт». Но напряженная интеллектуальная работа в этом направлении ведется. Ну как интеллектуальная… Так, шевелят тем, чем обычно шевелят в подобных случаях. Понятно одно: вне зависимости от исхода встречи в «нормандском формате» Зеленский будет «зрадныком».

Резко активизировались лидеры порохоботских мнений, которые уже уличили президента в желании сесть на газовую иглу Кремля. Лучшие боты «свинофермы» орут об угрозе дешевого газа. Известнейший на форуме «Дурдом» блогер Рома Шрайк, более известный в сети как Рома Срака, предупреждает Зеленского: ни в коем случае не надо договариваться с Путиным о газе, поскольку это сдача национальных интересов.

Только Коболев и Витренко (главари «Нафтогаза») уполномочены Соросом и демократами США на ведение подобных переговоров. Они «в материале», получают десятки миллионов заработной платы, и их позиция очень четкая: либо «Газпром» поставит Украине на три-четыре миллиарда долларов газа, либо пусть идет лесом. Есть решение суда, в соответствии с которым Россия нам должна миллиарды долларов.

У них там вообще нет никаких прав. Закачивать свой вонючий газ в наши расово чистые хранилища – прямая обязанность агрессора. По-моему, абсолютно четкая и понятная позиция.

Мы все становимся заложником двух му… мудрых руководителей, которые всухую переигрывают российского газового монополиста. Никакого транзита русского газа до тех пор, пока нас не станут на шару снабжать голубым топливом.

Эпическая «порка «Газпрома».

Поэтому если Зеленский в Париже хотя слово скажет о газе, то сразу станет «зрадныком». Я не исключаю, что его внесут в списки сайта «Миротворец». Если уже не внесли. Надо, кстати, проверить.

Даже если президент Украины ничего не скажет о газе, он изменник.

Потому что согласился на «ультимативные условия Кремля».

Самые продвинутые «порохоботы», претендующие на звание «элиты», поскольку употребляют дорогой кокс и носят пиджаки с кожаными латками на рукавах, уже раздобыли точный вариант «ультиматума Путина».

Его разгоняют по сети с паническими комментариями: «Зеленский становится на колени перед агрессором», «все, побратимы, это пи...ц», «президент согласился на раздел Украины», «в Париже лишь оформят капитуляцию европейской нации».





Началась истерика.

«Боты» плачут, постят различные картинки унитазов с российской символикой и клянутся отстаивать честь и достоинство Софийки Федины до конца. Судя по всему, имеется в виду ее конец, поскольку лидеры общественных мнений сошлись в одном: ее обязательно посадят в сырую темницу.

Не думаю, что подобная перспектива возбудила саму Софию, которая неожиданно для себя стала «убийцей эрцгерцога Фердинанда».

Она же думала, что просто постебется со своей «колежанкой» в «Ю-тубе». Руководство фракции «ПЕС» гарантировало полную безопасность. И вдруг все по-взрослому: представление о лишении депутатской неприкосновенности, уголовное дело о покушении на Зеленского, «похороны» в социальных сетях. Она вдруг поняла, что из нее делают жертву для будущего «антикапитулянского майдана».

«Милая шутка» уже не кажется патриотке столь милой. Ну а что делать? Нужны сакральные жертвы. И новые «харизматические лидеры». Сенцов уже становится проектом «Савченко 2.0».





После провала со Славой Вакарчуком, который оказался излишне туп даже для Сороса, приходится искать нового либералистического лидера. Бывший «узник Кремля» уже выразил пожелание приобрести на рынке ядерную бомбу для защиты от Путина.

Лучше, конечно, водородную.

Как у Сахарова, премию имени которого он получил в Брюсселе в обмен на очередную кружку из застенков ФСБ. Даже удивительно, сколько имущества сумел Сенцов вывезти из Бутырки.

Зеленскому подарил баночку подозрительного вида, Макрону стопарь, в музей «достоинства» одежку подогнал. Короче, «соросята» в умилении пускают сопли и слезы.

Думаю, на «антикапитулянском майдане» Сенцов с очередным артефактом из подвалов Лубянки будет смотреться очень эффектно. Федина – «жертва», режиссер – руководитель, Порошенко – спонсор.

И это, с…ка, самое слабое место в предстоящих массовых восстаниях.

Петр Алексеевич не любит расставаться с денежными знаками. В психиатрии этой болезни даже есть название. Кажется, клептомания. Хотя нет, это про патологическую тягу все пи…дить.

Правда, у Порошенко это тоже есть.

Короче: с финансированием «парижского восстания» есть проблемы.

Главное, на ботов, которые гонят откровенную пургу, Петр Алексеевич раскошелился.

Те не стали заморачиваться, переписали Минские соглашения (все равно их никто не читал) и выдают их за «ультиматум Кремля».

Главное, подписал их сам Петр Алексеевич. Но у него железная отмазка: лично подпись не ставил, только стоял в сторонке, и, вообще, это была «красивая дипломатическая игра». В чем заключается красота, никто из «порохоботов» уточнить не смог.





Вы понимаете, куда я клоню: «зрада» произойдет в любом случае.

Дешевого газа украинская экономика не переживет и развалится на куски.

Мир в Донбассе нас вообще ввергнет в состояние глубокой кремлевской агрессии.

Даже не спрашивайте, как такое вероятно.

Если же произойдет встреча Путина с Зеленским без президента Франции и канцлера Германии, то это «заговор».

Поэтому Сенцова на баррикады, Федину в застенки ГПУ, а массовку должен обеспечить Петр Алексеевич.