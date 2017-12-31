С освобожденными из отделения "Укрпочты" в Харькове заложниками работают психологи и медики,

С освобожденными накануне из отделения "Укрпочты" в Харькове заложниками и их родственниками работают психологи и медики, сообщила глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Юлия Светличная.

"Сейчас с освобожденными людьми и их родственниками работают психологи и медики", – отметила Ю.Светличная в воскресенье.

Она также заверила, что освобожденным заложникам будет оказана вся необходимая помощь.

Глава ОГА также выразила убеждение, что мужчина, совершивший это преступление, "будет строго отвечать за свои действия".

Как сообщалось, в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15.00 30 декабря мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. Он забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников - 9 взрослых и 2 детей, которые в это время находились в отделении. Часть из них он отпустил в результате переговоров с полицией. Оставшиеся были освобождены в результате действий правоохранителей.

Следственное управление ГУ Национальной полиции в Харьковской области начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) УК Украины. Согласно санкции этой статьи мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.