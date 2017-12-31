|В Днепропетровской области взорвалась цистерна с газом
|31.12.2017 16:02
|
В воскресенье, 31 декабря, около 10 утра в городе Новомосковск Днепропетровской области взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Известно, что от взрыва загорелись соседние здания.
"На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания".
Спасатели сообщают, что ликвидировали пожар в течение часа.
Как сообщалось, в Кривом Роге сгорел архив прокуратуры.
Как сообщал Mignews.com.ua, в городе Джалалабад в Афганистане в результате взрыва на погребальной церемонии погибло 12 человек.
Стоит отметить, что взрывное устройство на похоронах привел в действие террорист-смертник.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями