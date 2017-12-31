В воскресенье, 31 декабря, около 10 утра в городе Новомосковск Днепропетровской области взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Известно, что от взрыва загорелись соседние здания.

"На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания".

Спасатели сообщают, что ликвидировали пожар в течение часа.

Как сообщалось, в Кривом Роге сгорел архив прокуратуры.

Как сообщал Mignews.com.ua, в городе Джалалабад в Афганистане в результате взрыва на погребальной церемонии погибло 12 человек.

Стоит отметить, что взрывное устройство на похоронах привел в действие террорист-смертник.

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