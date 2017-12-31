Где в Киеве будут праздновать Новый год По теме: На Софийской площади для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу, сообщает Киевская городская власть, передает со ссылкой на . В ночь с 31 декабря на 1 января на площади будет выступать:

- 23: 00-23: 40 - государственный эстрадно-симфонический оркестр Украины,

- 23: 40-23: 48 - франко-украинский певец Поль Манандиз. В 23: 48-00: 05 с приветствием к украинцам обратится президент . "Встреча Нового Года будет сопровождаться пиротехническим шоу", - добавили в . - 00: 05-01: 20 - выступит проект "Диджей с оркестром" - DeluxeSound Dj's Kyiv Fantastic Orchestra,

- 01: 20-01: 35 - выступление "KOLA".

- 01: 35-02: 10 - выступление "Secret Avenue".

- 02: 10-03: 00 - выступление рок-группы "Epolets". До 14 января 2018 праздничные локации будут работать на Михайловской площади и Владимирском проезде. В ночь на 1 января киевский метрополитен будет работать на 3 часа дольше. Последний поезд отправится с каждой из станций в разное время - дополнительные часы работы будут добавлены к обычному расписанию.











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