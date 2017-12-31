|Где в Киеве будут праздновать Новый год
|31.12.2017 16:07
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На Софийской площади для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу, сообщает Киевская городская власть, передает со ссылкой на .
В ночь с 31 декабря на 1 января на площади будет
выступать:
В 23: 48-00: 05 с приветствием к украинцам обратится президент .
"Встреча Нового Года будет сопровождаться пиротехническим шоу", - добавили в .
- 00: 05-01: 20 - выступит проект "Диджей с оркестром" -
DeluxeSound Dj's Kyiv Fantastic Orchestra,
До 14 января 2018 праздничные локации будут работать на Михайловской площади и Владимирском проезде.
В ночь на 1 января киевский метрополитен будет работать на 3 часа дольше. Последний поезд отправится с каждой из станций в разное время - дополнительные часы работы будут добавлены к обычному расписанию.