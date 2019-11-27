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В приложении Apple Крым начал отображаться "российской" территорией
27.11.2019 15:52
В погоде от Apple Крым начал отображаться "российской" территориейКрым начал отображаться "российской" территорией Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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