Пока есть ЮВ - есть привычная политика. Но при этом она всегда в итоге оказывается строго на вторых ролях, на полшага позади от ключевой цели, без малейшей возможности получить всю полноту власти...
... Юлия Владимировна идеально держит удар. Лучше многих прочих.
У нас вообще очень распространён между политиков «синдром ватных коленок и мокрых памперсов». При вполне себе реальных рисках и опасностях она не бежит в Лондон и не прячется в венском отеле).
Она способна подниматься, часто падая на самое электоральное дно.
Она практически не обращает внимания на постоянные - и часто однотипные - компроматные атаки.
При этом у неё имеется стабильная ядро поддержки (которое, к ее вящему разочарованию почти не растёт за пределы 10-12%).
И тут мы сталкиваемся с ещё одним «парадоксом Тимошенко».
Она всегда считается обязательной и ключевой альтернативой действующему на тот момент топ-жлобу: Ющенко, Януковичу, Порошенко, не важно.
Но только до той поры, пока не появляется нечто новое и тогда ЮВ опять оказывается выброшена за скобки). Но каково это много раз подряд оставаться второй?..
... Тимошенко никогда не уходит от схватки.
Она блестяще понимает, как, когда и кого атаковать.
Она не останавливается на полдороге. И всегда готова конфликтовать предметно, но не... персонально.
Оставляя лазейки для «поговорить» завтра. Как с Аваковым).
Но самое главное ее достоинство - это умение вызывать бурю эмоций.
Разных.
Ненависть-обожание.
И эмоции эти не искусственно созданная технологами реальность, а искреннее отношение.
Это, разумеется, не всегда хорошо.
Особенно сейчас, когда мир уже давно ушёл в виртуальную реальность и покупает только искусственный смех)...
... При всём при этом ЮВ отличает наличие трёх базовых ошибок. Неизменных во все времена.
Во-первых, её как бы несовременность.
Она регулярно немного опаздывает от тех технологий, которые позволяют любым «калифам» обходить ее на поворотах и получать власть...
Во-вторых, она всегда предлагает обществу некий микст случайных идей в качестве идеологии.
Что-то там правое, что-то левое, но вместе слишком неестественное...
В-третьих, наличие, мягко говоря, странного окружения. Несомненно там есть отличные ребята, которые тянут партию, фракцию, медийку и штабы.
Тем не менее, в команде присутствуют люди, которые с лёгкостью готовы предать в ключевой момент.
Сыграть в себя, а не в неё. И это постоянно отбрасывает ЮВ в начало игры...
В любом случае, Тимошенко - явление. Важное и обязательное.
И точно пока никуда не уходящее.
А потому, с ДР, госпожа альтернатива)...