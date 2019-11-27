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Песня про Юлю: госпожа «Альтернатива»
27.11.2019 15:55

Михаил Подоляк

Юлия Владимировна Тимошенко, непременно, один из самых противоречивых персонажей нашей большой политики. Хотя, а что это вообще такое «большая украинская политика», в которой уютно себя чувствуют только вороватые карлики?)

 

Тем не менее, ЮВ в ней присутствует всегда, постоянно в военный форме и строго на первых ролях.

 

И как ни парадоксально, она - один из самых важных наших полит-персонажей.

 

Как бы гарантируя нам некую стабильность.

Песня про Юлю: госпожа «Альтернатива»

Пока есть ЮВ - есть привычная политика. Но при этом она всегда в итоге оказывается строго на вторых ролях, на полшага позади от ключевой цели, без малейшей возможности получить всю полноту власти...
 

 

... Юлия Владимировна идеально держит удар. Лучше многих прочих.

 

У нас вообще очень распространён между политиков «синдром ватных коленок и мокрых памперсов». При вполне себе реальных рисках и опасностях она не бежит в Лондон и не прячется в венском отеле).

 

Она способна подниматься, часто падая на самое электоральное дно.

 

Она практически не обращает внимания на постоянные - и часто однотипные - компроматные атаки.

 

При этом у неё имеется стабильная ядро поддержки (которое, к ее вящему разочарованию почти не растёт за пределы 10-12%).

 

И тут мы сталкиваемся с ещё одним «парадоксом Тимошенко».

 

Она всегда считается обязательной и ключевой альтернативой действующему на тот момент топ-жлобу: Ющенко, Януковичу, Порошенко, не важно.

 

Но только до той поры, пока не появляется нечто новое и тогда ЮВ опять оказывается выброшена за скобки). Но каково это много раз подряд оставаться второй?..
 

 

... Тимошенко никогда не уходит от схватки.

 

Она блестяще понимает, как, когда и кого атаковать.

 

Она не останавливается на полдороге. И всегда готова конфликтовать предметно, но не... персонально.

 

Оставляя лазейки для «поговорить» завтра. Как с Аваковым).

 

Но самое главное ее достоинство - это умение вызывать бурю эмоций.

 

Разных.

 

Ненависть-обожание.

 

И эмоции эти не искусственно созданная технологами реальность, а искреннее отношение.

 

Это, разумеется, не всегда хорошо.

 

Особенно сейчас, когда мир уже давно ушёл в виртуальную реальность и покупает только искусственный смех)...
 

... При всём при этом ЮВ отличает наличие трёх базовых ошибок. Неизменных во все времена.

 

Во-первых, её как бы несовременность.

 

Она регулярно немного опаздывает от тех технологий, которые позволяют любым «калифам» обходить ее на поворотах и получать власть...

 

Во-вторых, она всегда предлагает обществу некий микст случайных идей в качестве идеологии.

 

Что-то там правое, что-то левое, но вместе слишком неестественное...

 

В-третьих, наличие, мягко говоря, странного окружения. Несомненно там есть отличные ребята, которые тянут партию, фракцию, медийку и штабы.

 

Тем не менее, в команде присутствуют люди, которые с лёгкостью готовы предать в ключевой момент.

 

Сыграть в себя, а не в неё. И это постоянно отбрасывает ЮВ в начало игры... 
 

 

В любом случае, Тимошенко - явление. Важное и обязательное.

 

И точно пока никуда не уходящее.

 

А потому, с ДР, госпожа альтернатива)...

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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