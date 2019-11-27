|Куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время: финансовый прогноз
|27.11.2019 16:04
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Будет ли гривна прочной и в дальнейшем? И как уберечь сбережения от обесценивания? Журналисты исследовали предложения финансистов и уже готовы рассказать о преимуществах и недостатках различных методов пассивного заработка. Депозиты, облигации внутреннего государственного займа или покупка валюты? В чем лучше хранить сбережения, и как их можно приумножить.
На первом месте – привычные для украинцев депозиты. Гривневые вклады сейчас можно разместить по ставке от 14 до 18,5 процентов годовых. На максимальные ставки финансист Сергей Фурса советует не обольщаться – ведь они могут свидетельствовать о шатком положении банка.
Другой знаток Алексей Кущ рекомендует размещать деньги на коротких, трехмесячных, депозитах. Такая тактика позволит избежать обесценивания вклада, если нацвалюта начнет ослабевать.
"Зимой, когда гривна максимально девальвирует, сбережения в валюте можно продавать и откладывать на банковский депозит в национальной валюте, перекладывать этот депозит дальше и зарабатывать в течение весны, лета. А в конце лета, когда гривна максимально укрепляется, деньги из банка лучше забрать и сделать инвестиционную паузу", – советует финансист.
На втором месте – ценные бумаги. Инвест-компании рекомендуют облигации внутреннего государственного займа, которые выпускает Минфин. Однако, купить их самостоятельно не получится. А посредники – взыщут комиссии.
И на третьем месте – обычная для украинцев покупка наличной валюты. Между евро и долларом, эксперты советуют выбирать второй.
Заработок или сохранение сбережений проверенный способ не гарантирует. Ведь "зеленый" продолжает падать по отношению к гривне. В то же время, впоследствии снова возрастет – прогнозируют аналитики в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".