В воскресенье, 31 декабря, Токио предполагает, что Вашингтон может нанести упреждающий удар по Пхеньяну, передает агентство Kyodo.

Согласно его данным, правительство Японии рассматривает возможные последствия полномасштабной войны на Корейском полуострове. Эта проблема, в частности, обсуждалась на заседании Совета безопасности Японии с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Известно, что на данном этапе Токио решает, какие действия могут предпринять Силы самообороны Японии в случае нарастания напряженности. Поскольку у них нет баллистических ракет, ядерного оружия, морской пехоты или моторизованных десантных подразделений, Япония не исключает, что в случае войны в регионе обратится за военной помощью к США.

Японское правительство рассматривают четыре возможных сценария начала военных операций на Корейском полуострове. Первый заключается в развязывании боевых столкновений между армиями КНДР и Южной Кореи. Второй предполагает упреждающий удар Вашингтона по Северной Корее. Третий вариант сводится к вторжению сил Южной Кореи на северокорейскую территорию. В рамках четвертого Пхеньян может нанести ракетный удар по Японии.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Министерство обороны Японии рассматривает вопрос закупки у Америки новейших боевых самолетов пятого поколения F-35B для оснащения своих вертолетоносцев.

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