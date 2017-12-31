Несмотря на праздничное настроение, в последний день старого года нужно сделать ряд дел, пишет со ссылкой н .

Выспаться.

Нужно хотя бы в ночь с 30 на 31 декабря выспаться и, не торопясь, закончить все дела: лучше пусть на вашем столе будет меньше салатов, чем вы будете всю ночь уставшие. Конечно, хочется все успеть в последние часы года, но сон очень важен.

Упакуйте подарки.

Включайте "Let It Snow" Фрэнка Синатры, берите праздничную бумагу и упаковывайте все подарки. Чтобы дар был оригинален, к каждому нужно добавить необычную деталь – веточку розмарина, золотой бант или новогоднюю игрушку.

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Позвонить близким.

Не надейтесь, что в новогоднюю ночь вам удастся дозвониться близким. Поэтому поздравить их лучше заранее.

Перейдите на легкий рацион.

За несколько часов до наступления Нового года можно перекусить. Чтобы канун праздника отведать все вкусности.

Написать план на следующий год.

Чтобы следующий год был особенно успешным, налейте чашку горячего какао и составьте список целей и заветных желаний на 2018 год.

Новогодние приметы















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