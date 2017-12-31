В Афганистане в результате подрыва смертника на похоронах погибли 15 человек, 13 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости, передает .

“Число погибших в результате взрыва на похоронах в афганском Джалалабаде возросло до 15, еще 13 получили ранения”, — говорится в сообщении.

Взрыв произошел на кладбище Мукам Хан. Смертник подорвал себя во время похорон представителя местных властей.

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