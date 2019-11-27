Юрист Андрей Портнов сообщил, что НАБУ начало расследования по заявлениям о хищениях окружением Петра Порошенко средств оборонных компаний в офшоры.



"Национальное антикоррупционное бюро начало расследования по моим заявлениям о хищениях окружением Порошенко средств оборонных компаний в офшоры. Документы: http://bit.ly/34rcwhU ". - Заявил Андрей Портнов.

Отметим, пятого президента подозревают в пересечении границы с поддельными документами

Печерский районный суд Киева дал следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о зарплате, табеле рабочего времени, отпусках, международных визитах, а также к декларациям об имуществе и доходах пятого президента Петра Порошенко за время его президентства. Об этом говорится в решении суда.

Также ГБР получит информацию о местонахождении Порошенко в определенные даты, включая 1 и 8 января 2018 года, когда Порошенко отдыхал на Мальдивах.

Суд удовлетворил ходатайство следователей по делу об отдыхе Порошенко на Мальдивах в январе 2018. В ГБР считают, что пятый президент якобы мог незаконно пересечь границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

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