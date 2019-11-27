Олег Сенцов отримав премію Сахарова в Європарламенті
27.11.2019 16:41
27 ноября
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27.11.2019
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Метки: Европарламент, Сенцов, политзаключенные, премия Сахарова.
27 ноября
Колишній політв’язень, український режисер Олег Сенцов під час виступу у Європейському парламенті у вівторок застеріг європарламентаріїв від співпраці з президентом Росії Володимиром Путіним, поки Кремль продовжує свою агресію проти України. Після його виступу із зали почувся вигук – «Героям слава!». Усі присутні привітали виступ Олега Сенцова гучними оплесками стоячи. Після того Сенцов отримав премію Сахарова з рук президента Європарламенту Давида Сассолі.