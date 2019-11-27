27 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Синоптик говорит, что "репетиция зимы" закончилась - в Украину идет тепло • В России началась травля Ротару • Куда выгоднее только вложить деньги в ближайшее время: финансовый прогноз • Жахнет до 50 грн/$: что будет с курсом доллара на праздники и в начале 2020-го • Новогодние блюда, которые готовятся для привлечения удачи • НАТО сейчас важнее, чем во времена "холодной войны" – Меркель • США четко предупредили Турцию не вводить в действие российские С-400все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Европарламент, Сенцов, политзаключенные, премия Сахарова. 27 ноября 193Европарламент, Сенцов, политзаключенные, премия Сахарова. Колишній політв’язень, український режисер Олег Сенцов під час виступу у Європейському парламенті у вівторок застеріг європарламентаріїв від співпраці з президентом Росії Володимиром Путіним, поки Кремль продовжує свою агресію проти України. Після його виступу із зали почувся вигук – «Героям слава!». Усі присутні привітали виступ Олега Сенцова гучними оплесками стоячи. Після того Сенцов отримав премію Сахарова з рук президента Європарламенту Давида Сассолі. Фоторепортажи Популярные теги портрет, Саакашвили, фотографы, США, фотоподборки, женщины, фотография, Нацгвардия, Майдан, депутаты, фотоконкурсы, столкновения, кошки, заводы, авиация, стихийные бедствия, Александр Зубко, Сергей Смоленцев, митинги, марш, суд, культура, фестивали, военная техника, милиция, туризм, дизайн, праздники, футбол, концерты, война, Львов, политики, оккупация, город, Карпаты, фотопроект, полиция, экология, Россия, политика, учения, солдат, беспорядки, традиции, протесты, джаз, тест-драйв, природа, цирк, церковь, живопись, мир, музыка, юмор, парады, искусство, Порошенко, выборы, Верховная Рада, общество, уикенд, животные, Динамо, акции, зима, вера, люди, Путин, катастрофы, аннексия Крыма, АТО, НАТО, транспорт, путешествия, соревнования, пейзажи, архитектура, выставки, #Євромайдан, спорт, Шахтер, технологии, ЗСУ, мода, самолеты, досуг, корабли, ВМС, Киев, Львів, история, автомобили, дети, Донбасс, Дмитрий Дятлов, ВСУ, бизнес, Одесса, знаменитости Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис портрет, Саакашвили, фотографы, США, фотоподборки, женщины, фотография, Нацгвардия, Майдан, депутаты, фотоконкурсы, столкновения, кошки, заводы, авиация, стихийные бедствия, Александр Зубко, Сергей Смоленцев, митинги, марш, суд, культура, фестивали, военная техника, милиция, туризм, дизайн, праздники, футбол, концерты, война, Львов, политики, оккупация, город, Карпаты, фотопроект, полиция, экология, Россия, политика, учения, солдат, беспорядки, традиции, протесты, джаз, тест-драйв, природа, цирк, церковь, живопись, мир, музыка, юмор, парады, искусство, Порошенко, выборы, Верховная Рада, общество, уикенд, животные, Динамо, акции, зима, вера, люди, Путин, катастрофы, аннексия Крыма, АТО, НАТО, транспорт, путешествия, соревнования, пейзажи, архитектура, выставки, #Євромайдан, спорт, Шахтер, технологии, ЗСУ, мода, самолеты, досуг, корабли, ВМС, Киев, Львів, история, автомобили, дети, Донбасс, Дмитрий Дятлов, ВСУ, бизнес, Одесса, знаменитостиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Колишній політв’язень, український режисер Олег Сенцов під час виступу у Європейському парламенті у вівторок застеріг європарламентаріїв від співпраці з президентом Росії Володимиром Путіним, поки Кремль продовжує свою агресію проти України. Після його виступу із зали почувся вигук – «Героям слава!». Усі присутні привітали виступ Олега Сенцова гучними оплесками стоячи. Після того Сенцов отримав премію Сахарова з рук президента Європарламенту Давида Сассолі. 27.11.2019



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