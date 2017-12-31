|В США женщине пришел счет за электричество в размере $284 млрд
|31.12.2017 16:30
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В США жительнице города Эри, Мэри Хоромански, в штате Пенсильвания пришел счет за электричество в размере 284 миллиардов долларов, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно квитанции, она должна была погасить долг до ноября 2018 года. Первый платеж приходился на декабрь 2017 года и составлял более 28 тысяч долларов.
"У меня глаза полезли на лоб. Мы зажигали рождественские огни, и я подумала, не зажгли ли мы их неправильно", - отметила Хоромански.
Позднее Хоромански удалось доказать электрической компании, что она должна ей куда меньшую сумму. После признания компанией ошибки выяснилось, что женщина должна заплатить примерно 284 доллара.
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