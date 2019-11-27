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Зеленский допускает проведение личной встречи с Путиным в Париже
27.11.2019 16:47
Зеленский считает, что в Париже может провести личную встречу с Путиным
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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