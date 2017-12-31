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Антиправительственные митинги в Иране: Власти заблокировали Instagram и Telegram
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31.12.2017 16:32
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Власти Ирана блокируют доступ к Instagram и Telegram, после того
как протестующие использовали популярные соцсети для обмена
информацией о планировании действий в ходе антиправительственных
демонстраций в стране. 28 декабря в Иране начались крупнейшие за
восемь лет антиправительственные акции протеста Фото: ЕРА Источник
телевидения сообщил, что сети заблокированы "для поддержки мира и
безопасности граждан".Решение о временном ограничении Telegram
и Instagram якобы принято по решению высшего совета национальной
безопасности. Генеральный директор Telegram сообщил агентству,
что Иран блокирует доступ к приложению "для большинства иранцев",
после того как протестующие использовали популярное приложение для
обмена информацией о планировании действий в ходе
антиправительственных демонстраций в стране.28 декабря в Иране
начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции
протеста. От властей страны требуют побороть
бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.США осудили аресты участников акций протеста в
Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана
Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания
и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном
городе Доруде полиция расстреляла двух участников
антиправительственной демонстрации.Сегодня основатель Telegram
Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал иранский
канал amadnews, советовавший использовать "коктейли Молотова"
против полиции.
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