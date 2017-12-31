Власти Ирана блокируют доступ к Instagram и Telegram, после того как протестующие использовали популярные соцсети для обмена информацией о планировании действий в ходе антиправительственных демонстраций в стране. 28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста Фото: ЕРА Источник телевидения сообщил, что сети заблокированы "для поддержки мира и безопасности граждан".Решение о временном ограничении Telegram и Instagram якобы принято по решению высшего совета национальной безопасности. Генеральный директор Telegram сообщил агентству, что Иран блокирует доступ к приложению "для большинства иранцев", после того как протестующие использовали популярное приложение для обмена информацией о планировании действий в ходе антиправительственных демонстраций в стране.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном городе Доруде полиция расстреляла двух участников антиправительственной демонстрации.Сегодня основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал иранский канал amadnews, советовавший использовать "коктейли Молотова" против полиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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