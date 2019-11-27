Такое предложение обнародовал на странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"О книгах. Я вообще не понимаю зачем эти книги. В других странах я их не видел. Но вопрос шире - что делать с действующими регуляторными ограничениями и устаревшими советскими нормами. В 21 веке, в эпоху масштабной цифровизации, все можно решить путем создания простого электронного реестра", - отметил Милованов.

По его словам, "вместо книг - можно внести «должность» работника в имеющийся реестр".

Потому что вся информация о трудовой деятельности еще с 2000 года - в единой базе данных, пояснил чиновник.

В то же время, добавил Милованов, если трудовой стаж начался после 2000 г., то хранить трудовую вообще не нужно, поскольку эта информация уже содержится в базе, а "до 2000 - ок, вероятно потребуется информация из книги при внесении в реестр".

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