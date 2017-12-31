Во Львовской области задержан гражданин Польши, который пытался вывезти домой более 13 кг янтаря. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, передает

"Очередной случай вывоза из Украины в Польшу более 13 кг драгоценного камня не допустили вчера в пункте пропуска "Грушев" пограничники Львовского отряда вместе с работниками фискальной службы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, янтарь автомобилем "Тойота", польской регистрации, вывозил гражданин Польши, который для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор".

Пограничники инициировали проведение совместного с таможенниками углубленного осмотра транспортного средства, в ходе которого в конструктивных особенностях автомобиля, а именно - в боковой обшивке багажного отделения, под запасным колесом и в дугах бампера, было найдено 13,3 кг обработанного камня янтаря.

Обнаруженный янтарь отправлено на экспертную оценку. Автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, изъят в установленном порядке.

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