1. Классический глинтвейн

Возьмите 750 мл красного вина, 50 мл бренди, мандарин, 3 инжира, 4 штуки сушеной гвоздики, 3 горошка перца, звездочку аниса, палочку корицы.

Налейте красное вино в большую кастрюлю. Добавьте клементин, палочку корицы, анис, сушёный инжир, гвоздику и чёрный перец. Постепенно доведите до кипения, а затем выключите огонь. Достаньте ложкой из кастрюли специи и добавьте бренди. Разлейте глинтвейн по кружкам и украсьте каждую колечком мандарина.

2. Цитрусовый глинтвейн

Понадобится 750 мл портвейна, 2 апельсина, лимон, 4 штуки гвоздики, 2 штуки аниса, 2 палочки корицы.

Снимите с апельсина и лимона тонкие полоски цедры. Выжмите в большую кастрюлю сок одного апельсина и лимона, добавьте цедру и оставшиеся ингредиенты. Налейте портвейн. Варите напиток на медленном огне около 20 минут, а затем дайте ему остыть.Перед подачей охладите стаканы: нарежьте второй апельсин ломтиками и разложите их по стаканам вместе со льдом на 7-10 минут. Уберите лёд и разлейте глинтвейн.

3. Белый глинтвейн

Подготовьте 750 мл белого вина, 100 мл вина мадейра, половинку лимона, 4 кураги, столовую ложку меда, 5 штук кардамона, 2 звездочки аниса, стручок ванили.

Налейте белое вино и мадейру в большую кастрюлю. Добавьте нарезанный лимон, курагу, кардамон, анис, разрезанный пополам стручок ванили и мёд. Доведите напиток до кипения, выключите огонь и процедите глинтвейн в кувшин через мелкое сито.

4. Яблочный глинтвейн

Возьмите литр красного вина, литр яблочного сока, 3 красных яблока, 115 грамм сахара, 100 грамм замороженных ягод, 3 столовые ложки апельсинового ликера, 2 штуки аниса, палочку корицы.

Нарежьте яблоки кольцами. Налейте вино и яблочный сок в большую кастрюлю, добавьте сахарную пудру, палочку корицы и анис. Нагревайте глинтвейн на среднем огне, аккуратно помешивая, пока сахар не растворится. Оставьте на огне на 15 минут. Перед подачей смешайте ликёр с ягодами и яблоками. Разложите порционно по стаканам и залейте горячим глинтвейном.

5. Безалкогольный глинтвейн

Вам понадобится 500 мл гранатового сока, 250 мл яблочного сока, горсть замороженной ежевики, апельсин, 25 грамм сахара, 4 штуки гвоздики, 3 горошины черного перца, 2 штуки аниса, палочка корицы.

Разрежьте апельсин на четыре части. Налейте в кастрюлю гранатовый и яблочный сок, добавьте апельсин, ежевику, сахарную пудру, корицу, анис, гвоздику и перец. На маленьком огне доведите напиток до кипения, а затем выключите огонь. Разлейте глинтвейн по стаканам.

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