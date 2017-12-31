Пролетел еще один год. Каждый из нас стал чуть взрослее и одновремно добавив в свою взрослость детства, как элемента старости. Оптимальное соединение консервативной разумности и детского стремления познавать мир делает каждого из нас с каждым годом все мудрее в созидателном процессе обустройства своей личной жизни и своих, самых близких и дюбимых людей, родной страны и только остального необъятного мира. Сочетание личных интересов и глобальных устремлений человечества является отличительным признаком первых десятилетий 21 века. В этом плане особенно повезло нам, живущим в России - сколько невероятных событий произошло не только в те прошедшие деятки лет, но даже в этом 2017г. Какая еще страна может с гордостью говорить о победе в Сирии русского оружия над бандитами из бандитского образования ИГИЛ, или ДАИШ. Разве не чудо, сооруженное руками строителей, соединивших берега Тамани И Крыма - Крымский мост. Изменения в России видны в каждом городе, при всей бедности народа, не видеть этих изменений невозможно: дороги, мосты, новые заводы, возвращение жизни в Аоктике, новые аэродромы, аэровокзалы, новые ветки железных дорог. Страна хорошеет. Остается надеяться, что также хорошо будет житься основной массе населения России, а не только олигархам, депутатам и чиновникам от власти. 2018 год в очередной раз даст народу России сделать выбор кто будет возглавлять процесс движения страны к будущему процветанию. Выбор за нами.

Поднимем бокалы за здоровье наших близких, за процветание Родины, за радости и успехи, каждого из нас и всех вместе

Однако, не думайте, что Новый год войдет к нам через пару часов. ОН давно уже шастает по стране - с 23 сентября 2017г

Очень, подходящий символ 2018г по славянскому летоисчислению - Свернувшийся Еж. Именно, такой надо быть России, чтобы отбиться лот всех санкций и англосаксонских напастей, оставясь внутри колючего ёжика добрым и радостным народом.

С НОВЫМ ГОДОМ 2018, друзья !

Сводка.нет - Новости Украины и Мира