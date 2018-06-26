В тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут в среднем на 10%,передает со ссылкой на .

Новые тарифы установила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) - сообщила пресс-служба Киевводоканала.

Для жителей многоквартирных домов стоимость услуги централизованного водоснабжения составит 8,292 грн (в т. ч. 1,382 грн), а водоотведения - 7,488 грн (в т. ч. 1,248 грн) за кубометр.

Для жителей частного сектора и коллективных потребителей - соответственно 8,784 грн (в т. ч. 1,464 грн) и 7,932 грн (в т. ч. 1,322 грн) за кубометр.

В Киевводоканале анонсировали рост стоимости водоснабжения и водоотведения на 50%. В 2019 году тариф на эти услуги составит 23,17 грн.

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