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"Говорил, что себя взорву, чтобы они не проявляли терроризма". Безух заявил, что не планировал захватывать заложников в "Укрпошті"
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31.12.2017 16:55
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Подозреваемый в захвате заложников в здании "Укрпошти" в Харькове
30 декабря Владимир Безух сказал, что имел при себе муляж
взрывчатки и делал его, чтобы "быть услышанным". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Безух арестован Фото: Slava
Mavrichev / Facebook По словам Безуха, в здании "просто были люди,
и все получилось спонтанно".Он сказал, что имел при себе муляж
взрывчатки и делал его, чтобы "быть услышанным"."Я не имел умысла
захватывать заложников. Почта работает до 15.00, и я выходил где-то
в 14.30, чтобы там не было людей, чтобы были только операторы.
Когда оказалось, что там люди, и время уже было, когда будут
закрывать это все, я принял решение, что как будет – так и
будет. Когда я взял в заложники людей, я через определенное время
отпустил два ребенка и три женщины. Я не имел умысла их держать. А
говорил им, что себя взорву, чтобы они, скажем так, не проявляли
терроризма", – заявил Безух.Он рассказал, что на него напали
двое заложников."Один напал на меня, держал, а вторая вазой по
голове била. Но я не сопротивлялся, в мои планы это не
входило", – сообщил подозреваемый.Безух добавил, что у него
нет претензий к правоохранителям. Он также заявил, что у его
матери гепатит, и он должен находиться с ней дома.30
декабря Безух захватил отделение "Укрпошти" возле
станции метро "Киевская" в Харькове. Сначала сообщалось, что он
удерживает в заложниках девять взрослых и двоих детей, позже в
полиции уточнили, что заложников было девять, двое из
них – дети.Правоохранители рассказали, что требования
Безуха были связаны с обменом удерживаемыми лицами на
Донбассе.По состоянию на 18.10 30 декабря удалось
освободить троих женщин и двоих детей. Позже глава Харьковской
областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила,
что злоумышленник задержан, а удерживаемые им люди – все
на свободе.Глава управления Национальной полиции в Харьковской
области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный
образ жизни и является фигурантом уголовных
преступлений, связанных с наркотиками. Также, по словам Беха,
Безух нуждается в помощи психиатра.Уголовное производство открыто
по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников),
злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня
суд арестовал Безуха по 27 февраля без права внесения
залога. Он заявил, что не согласен с мерой пресечения.
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