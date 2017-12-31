Подозреваемый в захвате заложников в здании "Укрпошти" в Харькове 30 декабря Владимир Безух сказал, что имел при себе муляж взрывчатки и делал его, чтобы "быть услышанным". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Безух арестован Фото: Slava Mavrichev / Facebook По словам Безуха, в здании "просто были люди, и все получилось спонтанно".Он сказал, что имел при себе муляж взрывчатки и делал его, чтобы "быть услышанным"."Я не имел умысла захватывать заложников. Почта работает до 15.00, и я выходил где-то в 14.30, чтобы там не было людей, чтобы были только операторы. Когда оказалось, что там люди, и время уже было, когда будут закрывать это все, я принял решение, что как будет – так и будет. Когда я взял в заложники людей, я через определенное время отпустил два ребенка и три женщины. Я не имел умысла их держать. А говорил им, что себя взорву, чтобы они, скажем так, не проявляли терроризма", – заявил Безух.Он рассказал, что на него напали двое заложников."Один напал на меня, держал, а вторая вазой по голове била. Но я не сопротивлялся, в мои планы это не входило", – сообщил подозреваемый.Безух добавил, что у него нет претензий к правоохранителям. Он также заявил, что у его матери гепатит, и он должен находиться с ней дома.30 декабря Безух захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Сначала сообщалось, что он удерживает в заложниках девять взрослых и двоих детей, позже в полиции уточнили, что заложников было девять, двое из них – дети.Правоохранители рассказали, что требования Безуха были связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 30 декабря удалось освободить троих женщин и двоих детей. Позже глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник задержан, а удерживаемые им люди – все на свободе.Глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный образ жизни и является фигурантом уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Также, по словам Беха, Безух нуждается в помощи психиатра.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня суд арестовал Безуха по 27 февраля без права внесения залога. Он заявил, что не согласен с мерой пресечения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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