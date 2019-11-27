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Не медведями едиными: в России заметили бегущего по трассе страуса
27.11.2019 18:21
В сети появилось видео с бегущим по одной из российских трасс страусом
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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