Столичным властям удалось почти вдвое увеличить доходы бюджета на протяжении последних двух лет, и эти средства направляются на финансирование приоритетных сфер.

Об этом заявил мэр в эфире телеканала Newsone, сообщает пресс-служба Кличко, передает со ссылкой на .

Кличко отметил, что утвердил бюджет-2018 с доходной частью 49,1 млрд грн. При этом он напомнил, что два года назад бюджет столицы был 27 млрд грн.

"Наша задача - наполнять бюджет, чтобы эти деньги вкладывать в развитие инфраструктуры. И результат мы уже видим", - сказал Кличко.

По словам мэра, именно увеличение доходов бюджета позволило в этом году построить и реконструировать 10 детских садов и 3 новые школы.

Кличко добавил, что больше только средств в следующем году городская власть планирует направить на образование киевлян. В частности, на это будет выделено 13,6 млрд грн. При этом, отметил мэр, 9,1 млрд грн планируется направить на здравоохранение и 8,7 млрд грн - на социальную защиту киевлян.

"Финансирование образования увеличили на 28%, медицины - 19% и соцзащиты - на 18% по сравнению с прошлым годом. И это положительная динамика, которую мы планируем сохранить", - подчеркнул он.

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