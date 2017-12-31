По словам совладельца "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, ведение бизнеса на Западе совершенно отличается от ведения его в России. Фридман: Нас воспринимают как русских олигархов вне зависимости от того, что мы делаем Фото: ЕРА "Нас воспринимают как русских олигархов вне зависимости от того, что мы делаем", – отметил Фридман.По его словам, ведение бизнеса на Западе совершенно отличается от ведения его в России."На Западе – очень упрощенное представление о России, так же как и в России о Западе: Россия – это олигархи, а все олигархи – это агенты Кремля", – заявил миллиардер.В 2016 году Forbes оценивал состояние Фридмана в $12,1 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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