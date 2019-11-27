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Рябошапка рассказал, сколько прокуроров не прошли переаттестацию
27.11.2019 18:40
Более половины прокуроров ГПУ уже прошли переаттестацию
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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