На первый взгляд можно подумать, что это мелочи, не стоящие внимания. И зря! Именно от таких «мелочей» может зависеть качество сексуальной жизни, гармония интимной мира.

Наиболее интересные факты о сексе дают возможность посмотреть на себя и партнера другими глазами, пишет со ссылкой на .

Итак, что следует знать женщинам о сексе:

1. Женщина может подобрать позицию, при которой ее оргазм наступит быстрее и проще. Это вовсе не значит, что на этом можно останавливаться и прекращать дальнейшие эксперименты. Но знать надежный вариант нужно в любом случае. Следует запоминать ощущения, выделять, в каком положении они глубокие и мощные.

2. Беспроигрышная позиция может измениться. В течение жизни меняются эмоциональные потребности, физическая форма и чувствительность. Поэтому следует наблюдать за изменениями ощущений и не думать, что что-то «не так». Необходимо просто найти новые положения, когда снова и с прежней силой получится испытать оргазм.

3. Не просто так существуют сексуальные клише. Они довольно распространены, и, если хочется новых ощущений, можно снять номер в гостинице, провести вечер вдвоем, принять ванну с пеной и зажечь свечи. Это хотя и банально, но эффективно!

4. Необходимо разговаривать с мужем. О сексе с мужчиной говорить не так уж и просто, но несколько минут смущения не стоят того, чтобы тайные желания наконец оправдались. Человек не всегда может догадаться о ваших желания.

5. Лучше планировать секс, чем заниматься им спонтанно. Ведь предвкушение всегда творили чудеса. Советуем подумать об этом, а лучше — попробовать. Подразнить мужчину разговорами о предстоящем сексе, пофантазируйте, подготовься морально. И тогда секс будет незабываем.

6. Женщина должна настроиться на секс. Весь день многим нужна твоя внимание: детям, коллегам, начальству на работе. Невозможно в одно мгновение с матери семейства и работающей женщины превратиться в сексуальную барби. Нужен отдых!

7. После секса необходимо найти в себе силы подняться и сходить в туалет. Это снизит риск возникновения инфекций, даже если у тебя постоянный партнер.

8. Мужчина уже спит, когда ты возвращаешься из ванной. Во время сексуальной близости мышцы человека напряжены, а после семяизвержения они сразу расслабляются, и в кровь поступает большое количество гормонов, отвечающих за сон. Человек засыпает невольно, и сделать с этим ничего не может.

9. Менять методы контрацепции. Их следует менять два раза в жизни. Первый раз при появлении постоянного партнера, второй — после рождения ребенка. Этого требует изменение гормонального фона и комплекции.

10. Во время секса не должно быть больно. Дискомфорт во время полового акта не должен беспокоить. Но, если боль довольно частая, необходима консультация врача.

11. Бывает, что быстрый секс является лучшим вариантом. Длительное ожидание всепоглощающей страсти, накрыла вас с мужем однажды, не должна длиться долго. Откажись от завышенных ожиданий, и тогда тело отблагодарит тебя.

12. Когда очень хочется спать. Сильное желание поспать не означает, что отношения исчерпаны. Это нормально! Но нужно постараться, чтобы партнер тоже воспринимал это адекватно.

13. Секс для мужчины является способом выражения чувств. Не каждому мужчине дано выразить словами чувство большой любви, следовательно не следует на него обижаться за это.

14. Иногда нет ничего постыдного в том, чтобы только брать. Тебе нравится доставлять удовольствие любимому, и ему приятно осознавать, что он может свести тебя с ума. Бери и не вини себя.

15. С годами качество секса становится лучше. Возможно, это зависит от накопленного опыта, вероятно благодаря гормональным изменениям. Возможно от понимания себя и партнера. Многие женщины признаются, что испытали настоящий оргазм только после сорока. А мужчины с годами становятся более внимательными, бережного и лучше контролируют себя в сексе.

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